名鉄グランドホテル内レストラン日本料理「四季」で接客を担当する本田正枝さんは、85歳の今も11時から21時まで、週4日勤務するベテランだ。予約時の指名が絶えないほど顧客から愛され、同僚にも慕われている。しかし「今が一番幸せ」としみじみ語るように過去には苦労の日々があった――。■ピシッとした着物姿で働く85歳名古屋駅近くにある日本料理店できびきびと配膳を行う着物姿の女性がいる。名鉄グランドホテル内レストラン