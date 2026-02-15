寿司チェーンのかっぱ寿司は、2月26日から3月4日までの平日限定で、「香ばし炙りおにぎり」と「あさりの味噌汁」を特別価格の各90円（税込）で販売する。同社は、平日限定で対象メニューを90円で提供する週替わり企画「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を展開している。今回は通常160円（税込）からの「香ばし炙りおにぎり」と、通常310円（税込）からの「あさりの味噌汁」が対象となる。店内飲食限定。【この記事の画像(5点)を