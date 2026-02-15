マリーゴールドのＧＨＣ女子王者＆スーパーフライ級王者「プロレス界のアイコン」岩谷麻優が１３日、東京・永田町の都道府県会館で記者会見し、出身地となる山口・美祢市のふるさと納税返礼品に「オリジナルリストバンド」が出品されることを発表した。会見には同市の西村兆充・福祉課長、原周平・行政経営課主査が同席した。岩谷は昨年８月に美祢市の「ふるさと交流大使」に就任した。以来、「ふるさと大使として、何か美祢の