屋内練習を終えてから、新しいゴルフ用品を見に行った帰りなど、寒さの中で温まるにはピッタリなお店があります。 今回、ご紹介するのは原宿にある中国料理店です！ 素材の味を活かした王道・中国料理【東京・原宿】南国酒家 原宿本店 五目具だくさんあんかけやきそば1980円（サービス料別途）／南国酒家のマスターピースにして1番人気。宴会の締めからランチまで、さまざまなシチュエーシ