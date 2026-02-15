俳優の高橋由美子（52）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「趣味の編み物」で作ったニットカーディガンを披露した。【写真】「めちゃくちゃ大作」手編みのニットカーディガン披露した高橋由美子「この冬はたくさん完成させることができました」と充実感をにじませた高橋は、「大物だったけど1か月くらいで仕上がるようになりました」と手編みのニットカーディガンを披露。グレー基調にブルーが映えるロング丈のカ