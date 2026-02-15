北方謙三の大河小説『水滸伝』を俳優の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也らオールスターキャストで映像化した 連続ドラマ『北方謙三水滸伝』が、本日（2月15日）午後10時から放送・配信スタートを迎える。これに先駆けて、ドラマの世界観を凝縮したMISIAによる主題歌「夜を渡る鳥」（デジタル配信中）のミュージックビデオが解禁となった。【動画】連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』主題歌コラボMV本作は、腐敗した権力に抗