◇NBAオールスターウィークエンド（米国ロサンゼルス・インテュイット・ドーム）NBAは14日（日本時間15日）に「オールスターサタデーナイト」がカリフォルニア州ロサンゼルスのインテュイット・ドームで行われた。3Pコンテストでは今季全休のデイミアン・リラード（ブレイザーズ）が3度目のチャンピオンに輝いた。リーグ屈指のシューターが集結した3ポイントコンテスト。1回戦はトップバッターだったルーキーがいきなり魅せ