「広島春季キャンプ」（１４日、沖縄）広島は１４日、１軍の沖縄キャンプをスタートさせた。沖縄県沖縄市のコザしんきんスタジアムで２５日まで行われ、対外試合も６試合が予定されている。競争激化が予想される中、高卒７年目の玉村昇悟投手（２４）が新たな武器習得に着手。新任の石井弘寿投手コーチ（４８）から新スライダーを伝授され、一定の収穫を得た。雲一つない快晴の下、玉村が汗を飛ばしながら腕を振った。ブルペ