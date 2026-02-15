◇第6回“ふたりはプリンセス”MaxHeartトーナメント決勝無制限1本瑞希、●高見汐珠（14分25秒片エビ固め）上福ゆき、上原わかな○※スシ・トルネード。OberEatsが初優勝（2026年2月14日東京・後楽園ホール）東京女子プロレスは14日、東京・後楽園ホールで「第6回“ふたりはプリンセス”MaxHeartトーナメント」を開催した。決勝はプリンセスタッグ王者組のOberEats（上福ゆき＆上原わかな）が瑞希＆高見汐珠に