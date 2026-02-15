「広島春季キャンプ」（１４日、沖縄）広島は１４日、１軍の沖縄キャンプをスタートさせた。沖縄県沖縄市のコザしんきんスタジアムで２５日まで行われ、対外試合も６試合が予定されている。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−沖縄キャンプがスタートした。「暖かいね」−実戦が多くなってくる。改めて選手に求めるものは。「結果と姿勢、全てかな。全ての面を見ていきたい」−秋山や菊池らベテラン