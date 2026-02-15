「広島春季キャンプ」（１４日、沖縄）大卒２年目の広島・岡本駿投手（２３）が１４日、先発する今年初対外試合となる１５日の練習試合・巨人戦（那覇）に向けて気合を入れた。“開幕投手”に指名され、「期待してくれていると思うので、しっかり結果でアピールしたい」と力を込めた。ここまでは７日のシート打撃で打者６人と対戦して被安打１にまとめ、１０日の紅白戦では２回３安打無失点。順調にアピールしており、「自分