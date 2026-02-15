悔いの残る結果となった。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル（ＬＨ、１４日＝日本時間１５日）、前回北京大会ノーマルヒル（ＮＨ）で金、ＬＨ銀の小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）が１回目１３１メートル、２回目１３８・５メートル、合計２８４・５点で６位だった。今大会はＮＨが８位で、個人戦ではメダルを獲得できず「悔しいですね。悔しいけど、この場で強い人は強いですし。改めて面