【その他の画像・動画等を元記事で観る】緑黄色社会が11枚目のシングル「風に乗る」を3月18日にリリースする。表題曲「風に乗る」は、3月13日(金)公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子(Vo.)、作曲・編曲を穴見真吾(Ba.)が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに長屋晴子の透明感と力強さ