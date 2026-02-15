インパクト時に意識すべきポイントとは！？ シャフトの延長線が体の左サイドにくる キープレフトの原則で二点吊り子と回転運動を組み合わせると、インパクトでロフトが立ちます。二点吊り子では理論上、グリップエンド側とヘッド側の移動量が同じですから、そこに体の回転が入ると、ク