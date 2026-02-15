お金の神様がやって来る！？金運上昇の入り口、玄関の中でも水拭きする必要がある場所とは？ ヤバい！たたきを掃除していない【ヤバい風水】 玄関のたたきはいつもきれいに 玄関が金運上昇に大事なのは、外と内をつなげる最初の入り口だからです。中でもたたきは靴底についてきた砂や部屋の中のホコリなどが溜まりやすい場所なので、まめに掃除する必要があります。靴やバッグは使わないときは収納するようにして、砂ボコリやゴ