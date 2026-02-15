ワーキングメモリ強化の第一歩は「記憶のタグ付け」 タグで記憶を取り出しやすくする 脳には、膨大な量の長期記憶が蓄えられています。人は年齢を重ね、経験を積み、記憶がどんどん増えていくため、必要な情報を瞬時に引き出すことが難しくなってきます。まるで、ファイルが増えすぎたパソコンの中から、特定の資料を探し出すようなものです。 そこで役立つのが、記憶に「タグ」を付けるという考え方です。タグとは、