キリスト教で最も大切な行事は何？ 最も重要なのがクリスマスとイースター キリスト教では数多くの記念日が設定され、下図にあるようなさまざまな行事や祭事が行なわれます。これらの多くは、イエスの降誕（こうたん）、受難（じゅなん）、復活（ふっかつ）という一連の聖なる出来事に由来し、それらを追体験させる内容となっています。 このなかで最も重視されるのが、イエスの降誕を祝うミサであるクリスマス（