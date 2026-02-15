◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１４日＝富張萌黄】男子５００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は、３４秒６２で１０位に終わり、２２年北京五輪に続く２大会連続のメダルには届かなかった。レースの感想を問われると「うーん、うん、まぁ」となかなか言葉が出てこず、涙を浮かべながら「４年間、積み上げててきたも