第1回【90歳女性を惨殺した「ルフィ事件」と07年「闇サイト殺人」に通底する“鬼畜の共通点”…アウトロー専門家は「人間は集団になると、どんな残虐な行為でも可能になる」】からの続き──。2022年から23年にかけて全国各地で発生した“ルフィ”広域強盗事件では実行役が残虐な暴力を振るう姿に多くの国民が衝撃を受けた。東京都狛江市の強盗殺人事件で実行役はバールで90歳の女性を何度も殴り続けたのだ。（全2回の第2回）＊