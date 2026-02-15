2023年1月、東京都狛江市の住宅に駆けつけた調布警察署の署員が目にしたのは、凄惨な暴力の痕跡が刻まれた90歳女性の遺体だった。女性は両手首を結束バンドのようなもので縛られ、頭部から血を流して倒れていた。司法解剖の結果、全身に打撲の跡が確認され、左肘は骨折、左腕は皮膚の一部が剥がれていた。殴られただけでなく足で踏みつけられていたことも判明した。（全2回の第1回：一部敬称略）＊＊＊【写真11枚】露出度の高い