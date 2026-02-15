ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのルビオ国務長官と会談し、安全の保証や経済復興をめぐり議論を前に進める必要があると述べました。ゼレンスキー大統領は14日、ドイツ・ミュンヘンで開かれている安全保障会議にあわせてルビオ国務長官と会談しました。ゼレンスキー氏は会談後、SNSで前線の状況やエネルギー施設への被害について説明したと述べました。首都キーウでは、ロシア軍の攻撃により約3000棟の集合住宅で暖房