「酸っぱいものがこみあげてくる症状に困っている」「胸やけがして辛い」など、逆流性食道炎の症状に悩んでいる方は少なくありません。 逆流性食道炎の症状は、背部痛や咳嗽など胃部以外にも症状が出る可能性があります。日本人の5人に一人が罹患しているといわれている病気です。 本記事では、逆流性食道炎のなりやすい方を詳しく解説します。生活習慣の見直しをすることで予防が可能です。 逆流性食道炎に悩む方の参考になれ