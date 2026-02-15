開幕が迫るWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、韓国は宿敵・日本との試合で山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）または菊池雄星（ロサンゼルス・エンゼルス）を相手にする可能性が高い。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式日本メディアの報道によると、山本と菊池は1次ラウンドで韓国戦と台湾戦の先発投手として準備しているという。どの試合に登板するかはまだ確定していないが、日本