【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月15日22時からWOWOWにて放送、WOWOWオンデマンドとLeminoで配信がスタートする連続ドラマ『北方謙三水滸伝』と、MISIAが歌う本作の主題歌「夜を渡る鳥」のコラボMVが公開された。 ■コラボMVの冒頭とラストには「替天行道」と記された旗が 『北方謙三水滸伝』は、北方謙三の小説『水滸伝』が原作。シリーズ累計発行部数1,160万部を超える大河小説の金字塔が、ついに