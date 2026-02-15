この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026の屋外会場で自衛隊が特殊車両を展示 ■大阪地方協力本部が1/2tトラックと高機動車の2台をもち込み公開した ■子ども向け体験や進路相談も含め自衛隊を身近に知る場となった 自衛隊車両を間近で見られる貴重な機会 カスタムカーが多く展示されている大阪オートメッセだが、屋外ではカスタムカーとは違った魅力をもつクルマが展示されていた。それが自衛隊の車両だ。間近で見ることが