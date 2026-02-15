◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）松本剛選手がこのキャンプで初めてとなる実戦形式練習に参加しました。“初対戦”は山崎伊織投手。右中間にはじき返すなど、2打数1安打に終わりました。「初めての実戦形式でしたが、すごくいい準備ができていい形で打席に入れたと思います」とした松本選手。阿部慎之助監督がチームに向けて放った「沖縄は競争のスタート。結果と内容を見ていく」という言葉に気持