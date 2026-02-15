アイデアマンらしさあふれる練習だった。宮崎市で行われている巨人の2軍キャンプ。6日の練習予定表に「ミニゲーム」と記されていた。疑問に思ってグラウンドに向かうと、見慣れない光景が広がった。「塁間が異様に狭い…」。それもそのはず、塁間18・29メートルのソフトボールの距離に狭めたケースノックを実施していた。発案者は今季から就任した石井琢郎2軍監督（55）だ。野手の人数に限りがあるため一、三塁には補助の球団