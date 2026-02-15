24年の現役ドラフトで阪神からDeNAに移籍した浜地真澄投手（27）は昨年7月に受けた右肘の手術からの復帰を目指して沖縄・嘉手納野球場での2軍キャンプで地道にリハビリに取り組んでいる。移籍1年目の昨季は右肘の痛みと戦いながら腕を振った自身とは対照的に古巣の同世代・佐藤輝明内野手（27）らが活躍。もどかしい思いを抱えながら必死に前を向く今、復活への決意を聞いた。(取材・遠藤礼)ジェット音がけたたましく響く中