ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートのペアSPが、現地時間の15日（日本時間16日）に行われる。14日に競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで公式練習があり、団体でSPとフリーともに1位で日本の銀メダル獲得に貢献した世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が35分間、入念に技や振り付けなどを確認した。練習後は報道陣の取材に応じ「いい準備ができている」と声をそろえた。SPとフリーの両方を