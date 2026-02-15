image: fpt. 早くて今月中に発表されるかもしれないiPhone 17eは、A19チップが採用されたり、「MagSafeにも対応するのでは？」といったウワサが流れています。約1年前に登場したiPhone 16eから何が変わるのか気になるところですが……ここで新たな予想がでてきました。iPhone 17e、実はマイナーアップデートに留まらないかもリーカーのジョン・プロッサー氏がYouTubeにポストした動画で、iPh