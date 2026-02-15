ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は14日（日本時間15日）、スピードスケート男子500メートルが行われた。新濱立也（高崎健康福祉大職）は34秒46で6位入賞。観客席ではカーリング選手の妻・吉田夕梨花（ロコ・ソラーレ）も見つめる中でのレースだった。新濱はマレク・カニア（ポーランド）との同組で滑走。インスタートで最後は差し切り、暫定1位タイムで両手をポンポンと叩いた。観客席では2024年5月に結婚した妻