事故対応の警官2名が重傷強い寒気が流れ込み、東京都心部でも５?の積雪を記録した２月８日の早朝、中央区・築地大橋で警察官２人がひき逃げされて重傷を負うという衝撃的な事故が発生した。早朝５時半ごろ、車２台の衝突事故の対応のために現場に停車していたパトカーに、新車価格で3000万円は下らない高級外車・ランボルギーニ ウルスがものすごい勢いで突っ込んできた。ランボルギーニはまず前方を走っていたタクシーに追突、そ