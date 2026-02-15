天気予報の画面にしきりに飛びかかる虎徹くん。夢中で棒を捕まえようとする様子が視聴者を笑顔にさせました。 動画は記事執筆時点で再生回数72.2万回を突破。コメント欄には「可愛くてたまらない＼(^o^)／」「天気予報に集中できない！」といった視聴者の声が寄せられました。 【動画：天気予報を見ていると、猫が『夢中』になって…思わず笑ってしまう『可愛すぎる瞬間』】 天気予報は遊びの時間 TikTokアカウント「kotetsu_k