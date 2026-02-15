女優・有村架純が13日、自身のインスタグラムで誕生日を迎えたことを報告。ファンから祝福の声が寄せられた。 【写真】バルーンのなかに天使発見ケーキを抱っこする有村架純 13日が33歳のバースデーだった有村は「皆さんのおかげで素敵な一日でしたいつもありがとう!」と感謝。ケーキの「HAPPY BIRTHDAY KASUMI」と書かれたプレートはかわいいイラスト入り。赤いイチゴものってい