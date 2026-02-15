タレント・熊切あさ美が公開したコーデショットに、絶賛の声が寄せられている。熊切は１４日までに自身のインスタグラムを更新。出演番組を告知すると、鮮やかなオレンジのワンピースを着こなし、抜群のスタイルを見せたショットをアップした。この投稿にファンからは「綺麗なスタイル」「めちゃお姫様ね」「魅力的ですっ」「スラリとした美姿勢」「美しい！！」「見惚れる」などの声が寄せられている。