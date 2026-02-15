ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で2日連続でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行い、二塁打を2本放った。練習後、メディアの取材に応じ、15日（日本時間16日）のキャンプインに向けての心境を語った。今月8日（同9日）からキャンプ施設で練習を継続。新天地では当初は緊張したが「チームメイト、スタッフ、コーチ、すごくいい人ばかりで。今はもう慣れ