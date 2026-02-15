◇侍ジャパン宮崎キャンプ2026（14日〜24日）野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日から宮崎でスタート。巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんもキャンプ地に駆けつけ、選手たちにエールを送りました。グラウンドに上がると拍手で迎えられた松井さん。「今回は井端監督のご厚意で。井端監督が就任した時からどこかで顔を出してくださいとお願いされていた」と井端弘和監督の要望に応えた形だと明かしました。続けて