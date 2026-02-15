元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ホラー映画が苦手と明かした。田中は「ホラーがとにかく苦手で嫌いで。ゾンビ映画とかも怖いの、純粋に。怖いの嫌いなの。だから見ないの」と切り出した。そんな中、ドラマの監督から「羊たちの沈黙」とキアヌ・リーブス出演の「バレリーナ:The World of John Wick」を勧められ、実際