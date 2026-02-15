二階堂蓮が銀メダルを獲得。悔し涙を流した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが現地時間2月14日に行われ、二階堂蓮が銀メダルを獲得した。今大会は3つ目のメダルとなり、個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得している。【写真】「撮るのもとても上手」二階堂蓮が撮影した“1枚”をチェック二階堂は1本目に140メートルのビッグジャンプを飛ぶと、2本目は136.5メー