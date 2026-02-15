ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）がキャンプインを翌日に控えた１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じた。この日は２日連続でライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立った村上。８日（同９日）にキャンプ地入りして自主トレを精力的に行ってきており、「すごくやりやすいし、楽しくやっています」と充実感を漂わせた。メジャー挑戦へ向けて山本（ドジャース）、今永、鈴木（とも