▼青森県（青森地方気象台・１５日５時）【津軽】くもり後一時雨【下北】くもり【三八上北】晴れ後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１５日５時）【内陸】晴れ後くもり【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１５日５時）【東部】晴れ後くもり【西部】晴れ後くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１５日５時）【沿岸】くもり【内陸】くもり▼山形県（山形地方気象台・１５日５時）【村山】晴れ後