バドミントン女子日本代表の宮崎友花（１９）＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝が１４日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告し、オレンジブラウンのカラーにしたことを報告した。爽やかなショットカットになった笑顔の写真とともに「髪切りました。初カラーはオレンジブラウンです♥」と綴った。宮崎は１２月に放送されたテレビ朝日「アメトーーク！」の「運動神経悪い芸人」に出演し、その天真爛漫な姿が「無