人生は良いことと悪いことが半々だと思われがちだ。だが18世紀の数学者モンモールの「出会いの問題」から見えてくるのは、誰の人生にも幸運が6割訪れるという驚きの結論だ。これからの生き方を、ちょっと見直してみよう。※本稿は、サイエンスナビゲーターの桜井 進『人生は数学でできている』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。2人が出すカードの数字が一致しない確率から求められるもの問題人生、良いことと悪