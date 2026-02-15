ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル（ＬＨ、１４日＝日本時間１５日）、初出場の二階堂蓮（２４＝日本ビール）が合計２９５・０点で銀メダル。１本目１４０メートルのビッグジャンプで首位に立ったが、２本目１３６・５メートルで飛距離を伸ばせず、ドメン・プレブツ（スロベニア）に逆転された。試合後に、男子代表の作山憲斗ヘッドコーチ（ＨＣ）は「１本目で立派なジャンプをして（２本