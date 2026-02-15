ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがシンプルな服をスタイリッシュに着こなした。去る2月14日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。【写真】もはや履いてない？ジェニーの“露出ファッション”キャプションには、写真家タイレル・ハンプトンのアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ファッションブランド「Calvin Klein（カルバン・クライン）」の秋冬コレクションショーへの参加を