ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（テレビ東京系）で主演を務める中島歩。国木田独歩の玄孫にあたるといい、名前の「歩」は国木田独歩に因むとのこと。「中島」は名字ランキング28位というメジャーな名字である。【写真】新婚ほやほや女優、やや難読の名字のルーツはこの名字、「中嶋」や「中嶌」と書く人もいるが、ルーツは同じ。「嶋」や「嶌」を「島」の旧字体であると思っている人も多いが、実は新旧という関係ではなく、異体