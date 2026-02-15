深い雪と澄んだ空気に包まれる青森県の冬。厳寒の地だからこそ出合える滝の風景は、静けさと力強さを併せ持ち、訪れる人の心を強く惹きつけます。雪に覆われた渓谷や凍てつく岩肌を流れる水は、非日常の時間を演出してくれる存在です。All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「青森県の滝」を紹介します！※本調査