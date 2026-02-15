12日に行われた女子決勝で銅メダルを獲得し前回大会のリベンジを果たした小野光希（21＝バートン）が15日までに自身のインスタグラムを更新。思いをつづった。小野は表彰台に笑顔で立つ自身の写真を添え「たくさんの応援ありがとうございました！」と感謝。「オリンピックで銅メダルを獲得することができました！！」と喜びいっぱいに報告した。続けて「ここまでの道のりを支えてくださった全ての皆さまに心から感謝していま