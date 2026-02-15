中西は今冬の春高バレーで６年ぶり２度目の優勝を飾った東山（京都）で主将を務めた。夏の総体は決勝トーナメント２回戦で敗退し、秋の国民スポーツ大会は準優勝。「プレッシャーが大きかった」が、率先して声を出して部員４５人をまとめ、結果を出した。もともとはラガーを目指していた。磐田市の富士見小時代は磐田タグラグビークラブで全国大会に出場。城山中に進んだら、地元の「静岡ブルーレヴズＲＳ」でプレーする予定だ