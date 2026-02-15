◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ▽第２節藤枝２―０松本（１４日・藤枝総合）今季就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）率いるＪ２藤枝が、Ｊ３松本山雅に２―０で快勝し、公式戦２戦目で初勝利を飾った。後半１５分、新加入のＦＷ菊井悠介（２６）が、フリーキックで古巣相手に先制点を奪取。同３１分にはＰＫを冷静に沈め、リードを２点に広げた。守備陣も最後まで集中を切らさず、無失点で試合を締めくくった